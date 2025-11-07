Sinterklaasintocht Blijham

BLIJHAM – Komende zaterdag, 15 november is het alweer zover. Dan komt Sinterklaas aan in Nederland.
Blijham heeft het voorrecht dat de Goedheiligman dan ook Blijham zal aandoen. Samen met de Pieten zal de Sint aanmeren in de haven van Wedderveer. Dit zal tegen 14:00 uur gebeuren. Daarna gaat het geheel in optocht via de Hoofdweg naar Blijham.
Na een korte rondgang door Blijham zal er vanaf 15:00 uur een groot feest worden gevierd in de sporthal aan de Raadhuisstraat in Blijham. Het belooft een gezellige dag te worden en de Pieten hebben een groot geheim in petto voor alle kinderen! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker kijken!
Aankomst haven Wedderveer: 14:00 uur
Aankomst sporthal Blijham: 15:00 uur
Start feest Sporthal: 15:15 uur
bron: Henk-Jan Meijer