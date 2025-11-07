Tweede olifantenstier arriveert bij kudde WILDLANDS

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen heeft een nieuwe Aziatische olifantenstier verwelkomd. De 21-jarige bewezen fokbul Sibu uit ARTIS Amsterdam is naar Emmen verhuisd daar om onderdeel te worden van de olifantenkudde. Deze stier zal niet alleen bijdragen aan een gezonde populatie, maar ook een rolmodel zijn voor de jonge stier Yadanar, die in 2025 uit Zoo Heidelberg arriveerde maar nog onervaren is als fokbul.
Twee fokstieren
De jongere stier Yadanar (16) kwam begin april uit Zoo Heidelberg naar Emmen. Hij heeft nog geen nageslacht en is afkomstig uit een mannengroep. De dierverzorgers observeerden de afgelopen maanden wel interesse van de vrouwelijke olifanten richting Yadanar en andersom, maar nog geen poging tot dekken. In WILDLANDS krijgt hij nu de kans om van een ervaren soortgenoot te leren. “Olifantenstieren leren in het wild veel van elkaar door te kijken”, laat het park weten. “Door twee volwassen mannetjes samen te huisvesten, stimuleren we sociaal en natuurlijk gedrag. Yadanar kan zo letterlijk ‘de kunst afkijken’ van Sibu.”
Sibu vervulde in ARTIS met succes zijn rol als fokbul. In WILDLANDS kan hij niet alleen bijdragen aan het leerproces van Yadanar, maar óók voor nakomelingen zorgen. Voor twee van de vrouwelijke olifanten in Emmen is de wens op jongen er vanuit het Europese soortbehoudsprogramma (EEP). Mocht dat in de toekomst tot jongen leiden, dan vervult WILDLANDS binnen dit programma een waardevolle rol in het behoud van een gezonde en genetisch diverse olifantenpopulatie in Europa. “Dit is opnieuw een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Europese dierentuinen”, aldus WILDLANDS. “We helpen andere parken én investeren in de ontwikkeling van onze eigen kudde.”
Stap voor stap kennismaken
De nieuwe olifantenstier wordt de komende periode stapsgewijs geïntroduceerd. In Emmen bestaat het ruime olifantenverblijf uit delen buiten én in de grote kas, met onder andere een apart bullenperk en meerdere waterpartijen waar de olifanten kunnen zwemmen. Dat biedt het dierenpark veel mogelijkheden om de introductie zorgvuldig te laten verlopen. Er is plek voor zowel een familiekudde met vrouwtjes en een mannengroep, die apart van de kudde leeft. Verzorgers kunnen flexibel inspelen op de dynamiek binnen de groep. De olifantenkudde in Emmen bestaat met de komst van deze stier uit drie volwassen vrouwen, twee volwassen mannen en twee jonge mannetjes.
