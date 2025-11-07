Voorlichtingsavond MKB in de Drijscheer

Foto: Jans Velthuis
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

ALTEVEER – Maandag 10 november wordt in de Drijscheer een Voorlichtingsavond MKB gehouden. De onderwerpen zijn: aanpak van verzuim, conflicten en duurzame inzetbaarheid om kosten te besparen.

MKB-werkgevers staan voor uitdagingen zoals toenemend ziekteverzuim en de moeilijkheid om personeel te vinden en te behouden.

Tijdens de avond krijgt u:

Uitleg over verzuim als meer dan alleen ziekte en alternatieve benaderingen.

Handvatten voor re-integratie en casemanagement.

Inzichten over conflicten en werkrelaties.

Tips voor een effectieve inzet van een RI&E.

Het belang van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Kennismaking met het unieke werk- en denkmodel Kwaliteit van Arbeid.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Een speciale aanbieding voor aanwezigen.

Praktische details:

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer

Deelname: GRATIS

Meld u aan via: admin@eridanos.net

www.eridanos.net

Bron: Judith Koops

