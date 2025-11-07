Voorlichtingsavond MKB in de Drijscheer

ALTEVEER – Maandag 10 november wordt in de Drijscheer een Voorlichtingsavond MKB gehouden. De onderwerpen zijn: aanpak van verzuim, conflicten en duurzame inzetbaarheid om kosten te besparen.
MKB-werkgevers staan voor uitdagingen zoals toenemend ziekteverzuim en de moeilijkheid om personeel te vinden en te behouden.
Tijdens de avond krijgt u:
Uitleg over verzuim als meer dan alleen ziekte en alternatieve benaderingen.
Handvatten voor re-integratie en casemanagement.
Inzichten over conflicten en werkrelaties.
Tips voor een effectieve inzet van een RI&E.
Het belang van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Kennismaking met het unieke werk- en denkmodel Kwaliteit van Arbeid.
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk.
Een speciale aanbieding voor aanwezigen.
Praktische details:
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer
Deelname: GRATIS
Meld u aan via: admin@eridanos.net
Bron: Judith Koops