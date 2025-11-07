Voorlichtingsavond MKB in de Drijscheer

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 7 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP MIST | MORGEN OOK WAT MOTREGEN

Het is wisselend bewolkt en nevelig met kans op wat mist. Maar de zon komt er in de loop van de dag af en toe ook bij en het is rustig weer met een zwak windje uit zuid tot zuidoost. De maximumtemperatuur komt uit rond 13 graden.

Vannacht is er een zwakke oostelijke en daardoor is er opnieuw kans op mist en daarbij ook op wat motregen. Minimumtemperatuur vannacht rond 9 graden. Morgen gaan we beginnen met nevel, mist en wellicht wat motregen. Morgenmiddag en morgenavond kan soms ook een drup regen vallen, maar morgenmiddag is er ook wel een beetje zon. Maximum morgen rond 11 graden en weinig wind.

De zondag begint nog met nevelig weer en een drup regen, later op zondag komen er opklaringen door een zwakke tot matige westenwind. Maar ook de zondag zal dus niet helemaal droog zijn, maximum zondag ca. 11 graden. Na dit weekend is er meer wind en dan gaan perioden met opklaringen en bewolking elkaar afwisselen. Soms kan er volgende week ook wat regen vallen maar veel wordt dat niet. De wind komt na het weekend ook uit zuid tot zuidwest en daarmee wordt het volgende week 11 tot 14 graden.