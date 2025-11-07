Walt Wilkins (US), Bill Small (US) en Bart de Win (NL) komen naar Valthermond

VALTHERMOND – Walt Wilkins, Bill Small en Bart de Win komen voor de derde keer naar Valthermond. Al vanaf de eerste samenwerking werd duidelijk dat de muziek, instrumenten en vooral ook de stemmen van deze doorgewinterde muzikanten perfect passen bij de akoestiek en de sfeer van die prachtige zaal van d’Rentmeester. Daarom nemen ze dit keer zelfs een live-album op bij d’Rentmeester uiteraard met publiek!
Op zaterdag 15 en zondag 16 november komt er iets bijzonders naar Valthermond. De Amerikaanse
singer-songwriter Walt Wilkins, zijn muzikale partner Bill Small en de Nederlandse pianist en zanger
Bart de Win reizen af naar Concertboerderij d’Rentmeester om een nieuw live-album op te nemen.
De drie artiesten vormen al jaren een hecht muzikaal trio. Hun optredens staan bekend om hun
warme samenspel, loepzuivere zang en een sfeer die je recht in het hart raakt.
Tijdens deze unieke concerten spelen zij op beide dagen hetzelfde programma, zodat de opnames optimaal gebruikt kunnen worden voor de nieuwe release. De drie vormen de basis voor de concerten, ze worden daarnaast aangevuld met enkele gastmuzikanten. En het wordt adembenemend mooi!
Voor bezoekers is dit een zeldzame kans om een album ontstaan te zien én te horen. Hun vakmanschap, hun harmonie en de manier waarop ze het publiek meenemen zorgen steevast voor momenten waarop je stilvalt van bewondering.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën.
Concertboerderij d’Rentmeester
Zuiderdiep 279, Valthermond
www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner
Foto’s: Josetta Mellies