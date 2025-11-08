Brandweer bevrijdt twee personen uit ingestorte schuur

BELLINGWOLDE – Vanmiddag heeft de brandweer twee personen uit een ingestorte schuur gered.
Hulpdiensten werden vanmiddag rond half vijf massaal gealarmeerd voor een instorting aan de Hamsterweg in Bellingwolde. Naast politie en ambulances gingen ook brandweer Bellingwolde en Oude Pekela en hulpverleningsvoertuigen van brandweer Delfzijl en Hoogezand ter plaatse. Het mobiel medisch team kwam per auto naar Bellingwolde.
Volgens de fotograaf waren twee personen in een schuur aan het werk toen het plotseling mis ging en het achterste gedeelte van het gebouw instortte. De slachtoffers werden door de hulpdiensten uit de schuur gehaald. Ze zijn door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is op dit moment niet bekend.
Foto’s: Jacob Musch