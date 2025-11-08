Gluren bij de Buren: jouw huiskamer als podium op zondag 1 februari!

STADSKANAAL – Zondag 1 februari komt Gluren bij de Buren voor het eerst naar alle wijken van Stadskanaal. De gemeente verandert die dag in een grote culturele ontdekkingstocht vol muziek, theater, dans, poëzie en verrassende ontmoetingen. De organisatie is de zoektocht begonnen naar gastvrije hosts en podiumkunstenaars die willen meedoen.
Tijdens Gluren bij de Buren veranderen huiskamers in intieme podia. Hosts ontvangen de buurt en bieden een warm welkom, terwijl lokale podiumkunstenaars drie keer een half uur optreden. Het laagdrempelige concept brengt buren samen. Het festival wil alle wijken van Stadskanaal gezelliger maken, dus hoopt op aanmeldingen in alle wijken en buurten van de gemeente.
Met het publiek op nog geen meter afstand ontstaat er een unieke sfeer: perfect om nieuw werk uit te proberen, voor het eerst voor publiek te spelen of gewoon een klein feestje te bouwen. GBDB streeft naar een zo divers mogelijk programma: alle soorten disciplines, stijlen en talen zijn welkom.
Aanmelden
Locaties en voorstellingen kunnen tot en met zondag 7 december worden aangemeld via gbdb.nl/aanmelden. Podiumkunstenaars ontvangen de helft van alle vrijwillige bijdragen van bezoekers. Hosts kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten. Meer informatie over deelname vind je op gbdb.nl.
Algemene informatie
Wat: Gluren bij de Buren Stadskanaal
Wanneer: zondag 1 februari tussen 12:00 en 17:00
Waar: in huiskamers door heel Stadskanaal
Meer informatie en aanmelden tot en met zondag 7 december via gbdb.nl.
Bron: Tim Kamphuis | Stichting de Bühne