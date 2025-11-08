Historische Sokkenbreidag met Wikuna-breimachines in De Spil, Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vandaag komt het verleden tot leven in MFC De Spil in Nieuwe Pekela. Tijdens een bijzondere Sokkenbreidag laten enthousiaste breiers zien hoe op meer dan honderd jaar oude Wikuna sokkenbreimachines nog altijd de mooiste sokken worden gemaakt.
De Wikuna-machines stammen uit het begin van de twintigste eeuw, een tijd waarin veel gezinnen thuis sokken, handschoenen en andere gebreide kledingstukken produceerden – vaak als bijverdienste. Deze robuuste, gietijzeren apparaten met hun draaiende cilinders vol kleine haaknaaldjes zijn technische kunstwerkjes op zich. Waar ze ooit stonden te ratelen op zolders en in kleine werkplaatsen, klinken ze nu opnieuw in volle glorie in De Spil.
Een dag vol ambacht, techniek en gezelligheid
Tijdens de Sokkenbreidag kunt u ervaren breiers aan het werk zien in het hele proces: van het opzetten van de steken tot het draaien van de hiel en het afwerken van een perfect paar sokken. Bezoekers kunnen van dichtbij zien hoe precisie, ritme en vakmanschap samenkomen in een prachtig stukje textielgeschiedenis.
Locatie:
MFC De Spil
Beukenlaan 1, 9663 EZ Nieuwe Pekela
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Toegang: gratis
Bron: J Vos