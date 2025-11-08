Informatieavond over deelname gemeenteraadsverkiezingen in Pekela

OUDE PEKELA – Alles wat politieke partijen moeten weten over de gemeenteraadsverkiezingen, dat staat centraal tijdens de informatieavond op donderdag 13 november 2025.
Wil je als politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan ben je van harte welkom om 19.00 uur op het gemeentehuis in Oude Pekela (Raadhuislaan 8.). Tijdens deze avond ontvang je informatie over onder andere de regels rondom kandidaatstelling, integriteit en campagnevoering.
Deze informatieavond is bedoeld voor partijen die al in de raad vertegenwoordigd zijn én voor mogelijke nieuwe politieke partijen. Er wordt rekening gehouden met maximaal twee vertegenwoordigers per partij.
Deelnemen? Meld je dan uiterlijk maandag 10 november 2025 aan via griffie@pekela.nl.
Bron: Gemeente Pekela