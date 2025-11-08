DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Op 7 november hield de politie omstreeks 13:40 uur in Charlottenpolder een verkeerscontrole. Tijdens de controle bleek een 59-jarige bestuurder uit Bunde onder invloed van alcohol te zijn. Een blaastest wees een alcoholpromillage van 1,04 promille uit. De man kreeg een rijverbod opgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt.
Weener
Op 7 november vond tussen 05:45 uur en 13:45 uur in de Neue Straße een doorrijden na aanrijding plaats. De onbekende bestuurder beschadigde een geparkeerde zwarte Volvo aan de linker achterwielkast en ging er vandoor. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politiebureaus Weener of Leer.
Meppen
In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Schullendamm in Meppen bij een café ingebroken. Nadat de daders zich met geweld de toegang tot het pand hadden verschaft, doorzochten ze de ruimtes. Er werd een kostbare koffiemachine gestolen. Ook namen de daders een fles wijn mee. De totale schade bedraagt 5.000 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen via 05931/9490.
De gezochte 33 jarige Kay Falkenstein uit Meppen, waarover we gisteren berichtten is terecht. Hij was donderdag uit het Ameos Kliniek in Osnabrück ontsnapt. Hij is weer aangehouden.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland