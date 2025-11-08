Politie controleert in Veendam 21 voertuigen

VEENDAM – Door basisteam Ommelanden Midden is in samenwerking met de vrijwillige politie en Politie Team Verkeer Noord-Nederland op vrijdagavond 7 november een grote verkeerscontrole gehouden, met de nadruk op de technische staat van voertuigen en daarbij een alcoholcontrole. De controle vond plaats in Veendam.
Mede naar aanleiding van klachten van inwoners, werden er ook geluidsmetingen uitgevoerd aan uitlaatsystemen van voertuigen.
In totaal werden 21 voertuigen onderworpen aan een geluidsmeting uitlaatlawaai. Daarvan waren 20 voertuigen in overtreding en deze kregen een boete en een WOK-status opgelegd. WOK betekent dat het voertuig weer ter goedkeuring moet worden aangeboden bij het RDW, voordat deze weer op de openbare weg aan het verkeer mag deelnemen.
Daarnaast werden drie bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs of alcohol.
Verder zijn er op of rondom de controlelocatie nog de volgende bekeuringen uitgeschreven:
8 x fietsen zonder licht
2 x mobiel bellen
1x aanhangwagen zonder verlichting
1x niet kunnen tonen rijbewijs
1x niet toegestane verlichting auto
Bron: Politie Ommelanden-Midden