Veldje oorlogsmonument Oude Pekela krijgt nieuw aanzien

OUDE PEKELA – Het veldje bij het oorlogsmonument op de kruising tussen de burgemeester Van Weringstraat en de Thorbeckelaan in Oude Pekela krijgt een ander aanzien.
De gemeente wil onder meer de grote coniferen en de heg eromheen weghalen. In plaats daarvan komen andere bomen, laag passend hekwerk, een stroompunt en meer borders met kleurige planten ervoor terug.
Donderdag werden omwonenden onder het genot van een kopje koffie van de Koffiekar bijgepraat over de werkzaamheden. Ook konden ze hun voorkeur uitspreken over de plannen met meer of minder planten.
Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela mocht ook haar zegje doen over de veranderingen.
De bedoeling is dat voor de Dodenherdenking in 2026, die daar altijd plaatsvindt het veld er weer spik en span uitziet.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela