Veldje oorlogsmonument Oude Pekela krijgt nieuw aanzien

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 8 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KALM WEEKEND | MET KANS OP MIST

De dichte mist is bij ons even verdwenen maar het is nog nevelig. Wind is er vandaag bijna niet en soms komt de zon ook even door, de maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de kans op mist weer toe en vannacht is er ook kans op motregen. Mininimumtemperatuur vannacht rond 7 graden.

Morgen beginnen we ook met veel bewolking, nevelig weer, en mogelijk wat motregen. In de middag is het droog met opklaringen, een zwakke tot matige westenwind en een maximumtemperatuur van 12 graden.

Maandag zijn er juist in het begin zonnige perioden en ‘s middags neemt de bewolking weer toe: maandagavond en dinsdagnacht valt er af en toe regen. Maar daarna lijkt het de rest van de week zo goed als droog met af en toe zon en een zuid-zuidwestenwind. Daardoor is het voorlopig ook niet koud met eerst maxima van 11 tot 13 graden, maar later in de week wellicht weer een keertje 13 tot 15 graden.