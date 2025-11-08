Westerwolde speelt tegen SPW opnieuw een uitwedstrijd

STADSKANAAL, VLAGTWEDDE – Voor de tweede zondag op rij speelt Westerwolde een uitwedstrijd. Komende zondagmiddag gaat de reis naar Stadskanaal-Noord, waar het vorig seizoen gepromoveerde SPW haar opwachting maakt.
De afgelopen decennia troffen Westerwolde en SPW elkaar regelmatig in competitieverband, maar we moeten al weer vier seizoenen terug om de laatste uitslagen van de onderlinge ontmoetingen te vinden. In destijds de derde klasse wist Westerwolde dat seizoen zowel de thuis- als uitwedstrijd van SPW (Stadskanaal Pekelderweg) te winnen. Maar gelet op de resultaten van Westerwolde de voorbije twee weken, is het geen vanzelfsprekendheid dat winst ook nu weer het geval zal zijn. Op voorhand is het duidelijk dat de mannen van trainer Mark Kruize serieus aan de bak zullen moeten om de punten mee terug te nemen naar Vlagtwedde.
SPW
SPW staat momenteel met vijf gespeelde wedstrijden en acht punten op de vijfde plaats op de ranglijst. Dit betekent dat de ploeg van trainer Jeffrey de Jonge, die deze jaargang voor het eerst aan het roer staat bij de blauwwitten, twee verliespunten minder heeft dan Westerwolde. Met elf doelpunten voor en negen tegen is een doelsaldo van plus twee nagenoeg in evenwicht met de Vlagtwedders.
WESTERWOLDE
Na het verlies twee weken geleden in eigen huis tegen Drieborg en het gelijke spel vorige week zondag in en tegen Bareveld, staat Westerwolde momenteel op de derde plek in de tussenstand. Uit de tot dusver zes gespeelde wedstrijden werden negen punten behaald en het doelsaldo van de ploeg van keeper Erwin Timmer bedraagt 13 – 10. Om mee te blijven doen in de top van de vierde klasse B zal er zondagmiddag in Stadskanaal een zo optimaal mogelijk positief resultaat moeten worden gerealiseerd.
ALGEMEEN
Scheidsrechter bij SPW – Westerwolde is dhr. S. Man in ’t Veld uit Veenoord. De wedstrijd op sportpark Noord aan de Berkenstraat in Stadskanaal begint om 14.00 uur. Ook nu is er weer de hoop dat veel supporters van Westerwolde zullen afreizen naar Stadskanaal om aldaar de Westerwolders door hun aanwezigheid weer de nodige steun te bieden. Dit alles in de hoop dat de lijn van een zwaar transport in Oost-Groningen direct na het middaguur ook nu weer op een goede manier gepasseerd kan worden om zodoende tijdig in Stadskanaal te arriveren.
Bron: HJ Pleiter