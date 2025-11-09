Damclub Winschoten – Hijken DTC 4 12 – 4

WINSCHOTEN – Zaterdag 8 november stond de 4e ronde in de Nationale Damcompetitie op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). De Nationale Competitie bestaat uit ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Damclub Winschoten, uitkomend in de 2e klasse, kreeg in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan bezoek van Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC) 4. Met een 12 – 4 zege consolideerde het 8-tal van Damclub Winschoten haar 2e plaats in de 2e klasse A. De punten voor Winschoten werden behaald met winstpartijen van Jan Starke, Albertus Kamps, Frederik Bos, Rob Knevel en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Martin Viel en Janick Lanting.

Spanning in kopgroep 2e klasse A

Degradant uit de 1e klasse A, De Vechtstreek Gramsbergen is na 6 – 10 “thuisnederlaag” tegen Hijken DTC 3 nagenoeg uitgeschakeld voor promotie. Gramsbergen was namelijk met Hijken DTC 3, Warffum en Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen volgens insiders getipt als titelkandidaat. De kampioen promoveert rechtstreeks naar de 1e klasse A en de nummer 2 mag promotiewedstrijden spelen. Damclub Winschoten de nummer 4, qua ratingpunten, heeft zich ondertussen verrassend op de 2e plaats genesteld en is tot op heden nog ongeslagen. Het wordt de komende maanden spannend wie zich als kampioen mag huldigen en wie beslag legt op de 2e plaats.

Uitslagen 4e ronde 2e klasse A

HDC Hoogeveen 4 – DCH Heerenveen 4 8 – 8

Winschoten – Hijken DTC 4 12 – 4

De Vechtstreek Gramsbergen – Hijken DTC 3 6 – 10

Warffum – Roden/Leek 2 15 – 1

DG Het Noorden 2 Groningen vrij

Stand 2e klasse A

DG Het Noorden 2 Groningen 3 – 6 32 bp Winschoten 4 – 6 39 bp Warffum 3 – 5 33 bp Hijken DTC 3 4 – 5 36 bp HDC Hoogeveen 4 4 – 3 24 bp De Vechtstreek Gramsbergen 3 – 2 22 bp DCH Heerenveen 3 3 – 2 20 bp Roden/Leek 2 4 – 2 24 bp Hijken DTC 4 4 – 1 26 bp

Wedstrijdverloop

Het achttal van Winschoten kwam deze ronde voor het eerst, dit seizoen, in de basisopstelling achter de borden. Albertus Kamps opende voor Winschoten de score na winst tegen Gery van Oosterom-Sieswerda, daarna voegde Jan Starke 2 punten toe aan het totaal na winst tegen Grietus Aalderik 4 – 0. Vervolgens kwam Frederik Bos tot winst tegen Ronald Karmoen 6 – 0, waarna Martin Viel keurig de punten deelde met Gerard Dunning hetgeen de stand op 7 – 1 bracht. Geert Lubberink stelde vervolgens met een damcombinatie tegen Feiko Stoppels de teamzege veilig. De tussenstand was onderhand opgelopen naar 9 – 1. Egbert Wierenga glipte vervolgens één punt door de vingers tegen talent Ben Aikema (11 jaar) wat de tussenstand op 9 – 3 bracht. Remise lag namelijk in het verschiet voor Egbert. Ondertussen behaalde Janick Lanting tegen kopman Bert van Oosterom (rating 1089 punten) een gedegen punt, 10 – 4. Als laatste was Rob Knevel verwikkeld in een voordelig eindspel tegen Pascal Strijker, dat uiteindelijk winst opleverde, met als eindstand 12 – 4.

Programma 5e ronde, zaterdag 29 november 2025

Hijken DTC 3 – Warffum

Hijken DTC 4 – De Vechtstreek Gramsbergen

DCH Heerenveen 3 – Winschoten

DG Het Noorden 2 Groningen – HDC Hoogeveen 4

Roden/Leek 2 vrij

Ratingwinst voor spelers Damclub Winschoten

De speelsterkte van de KNDB leden, in het persoonlijk klassement, wordt uitgedrukt in ratingpunten, die na elke wedstrijd volgens een ingenieus systeem worden aangepast. Bijvoorbeeld een speler heeft 1000 ratingpunten en speelt gelijk tegen iemand met 995 punten. Dan blijft het puntenaantal gelijk. Remise tegen een speler met een rating van 1050 punten stijgt je rating enigszins en remise tegen een speler met 900 rating ga je ongeveer 2 punten inleveren. Bij winst tegen een speler met 1000 punten stijg je ongeveer 4 punten, echter verlies je, dan zakt je rating. Zo heeft Janick Lanting sinds peildatum 1 juli van dit jaar bij de KNDB een ratingwinst behaald van 23 punten en staat nu op 980 punten en komt in de buurt van de magische 1000 puntengrens. Fredrik Bos zag eveneens zijn ratingtotaal stijgen van 1206 naar 1214 punten en Jan Starke van 882 naar 888 punten. Tenslotte Rob Knevel van 1065 naar 1070 ratingpunten. Het basisteam van Damclub Winschoten zit derhalve nu gemiddeld op 1003 KNDB ratingpunten.

Bron: Geert Lubberink