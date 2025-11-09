Eerste Museumnacht Westerwolde groot succes

WESTERWOLDE – De zeven samenwerkende musea in Westerwolde openden zaterdagavond hun deuren voor de allereerste Museumnacht Westerwolde! Tussen 19.00 en 24.00 uur konden bezoekers op verschillende locaties genieten van een sfeervol en gevarieerd programma onder het thema ‘Stap in een andere wereld’.

Met een speciaal passe-partout konden bezoekers toegang tot alle deelnemende musea krijgen. Voor wie meer dan één museum wilde bezoeken, was dat een voordelige keuze. Daarnaast was er een bijzondere bustour langs drie musea, compleet met een verhalenverteller die onderweg mysterieuze verhalen deelde over het donkere Westerwoldse landschap. De belangstelling hiervoor was groot.



De officiële opening vond plaats bij de parkeerplaats van Vesting Bourtange, waar de bustour van start ging. Wethouder Giny Luth verrichtte de aftrap.

De Museumnacht is een initiatief van de zeven musea in Westerwolde en richt zich op zowel vaste bezoekers als nieuwe geïnteresseerden. De avond stond volledig in het teken van sfeer, lichtjes, mystieke verhalen en bijzondere ervaringen. Overal was iets unieks te beleven — van muziek en zang tot workshops en rondleidingen bij kaarslicht.

Zo bood het MOW Museum Westerwolde onder meer een date-night-arrangement en een creatieve kinderworkshop ‘Afrekenen met monsters onder je bed’. In Kamp de Beetse was een rondleiding en werd een film vertoond, je kon de Burcht in Wedde bekijken en/of samen met Ranger Richard op avontuur gaan door landgoed Tenaxx. In Museum Vesting Bourtange klonk livemuziek in het Kruithuis, terwijl bezoekers in het Museum Klooster Ter Apel konden genieten van Gregoriaanse zang of deelnemen aan een biercollege. Avontuurlijke bezoekers konden met een zaklamp op ontdekkingstocht tussen de archeologische resten in het Vestingmuseum Oudeschans.

De Museumnacht was geschikt voor jong en oud, en bood gezinnen volop mogelijkheden om samen de rijke geschiedenis van Westerwolde te beleven. Overal waren verhalen, muziek en rondleidingen te vinden — steeds met een magische sfeer die de regio op een nieuwe manier tot leven bracht.

De Museumnacht Westerwolde werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Leader, de Emmaplein Foundation, het Cultuurfonds, het Gebiedsfonds Westerwolde en de Stichting Wildervank Fonds.

Deelnemende musea:

Museum Klooster Ter Apel

Kamp De Beetse, Sellingen

Museum Vesting Bourtange

Burcht Wedde

Landgoed Tenaxx

MOW Museum Westerwolde

Vestingmuseum Oudeschans

Foto’s: Hans Graveland