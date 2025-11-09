Eerste Sunnemeerten Parade Groningen: een feest voor jong en oud

GRONINGEN – Zaterdagavond werd in de stad Groningen de Sunnemeerten Parade georganiseerd.
Zaterdagavond ging in Groningen de allereerste Sunnemeerten Parade van start. Zo’n zeshonderd inwoners van Groningen liepen mee met betoverende lichtsculpturen, muziek en dans.
Onder de lichtsculpturen was onder anderen het paard met daarop Sint Martinus te zien. Deze was, zoals meerdere sculpturen, gemaakt van rijstpapier, pitriet en wilgentenen. Bijzonder was dat de benen, hoofd en staart van dit spektakelstuk konden bewegen.
De parade ging over de Ossenmarkt, Lopende Diep, Kijk in ’t Jatbrug, Noorderhaven ZZ, Hoge der A, Turftorenstraat, Grote Kromme Elleboog, Oude Kijk in Het Jatstraat, Broerstraat, Oude Boteringestraat, Guldenstraat, Tussen Beide Markten naar de Grote Markt. Daar werden de deelnemers opgewacht door sambaband Sambração. De twaalf muzikanten, onder leiding van Junior Martir, warmden het publiek op de Grote Markt op, voordat de parade daar arriveerde. Ook in de parade liepen muzikanten mee, zoals Duo Roma, Troubadour Hans en Arno Bakker.
Bij de afsluiting op de Grote Markt werd het door initiatiefnemers Hannelore Duynstee en Karel Buskes geschreven Sunnemeertenlied gezongen. Zangeres Isolde van Meerwijk heeft samen met pianist Daan van Eijk het lied in de studio van Fine Tue Audio opgenomen.
De parade trok behalve honderden deelnemers ook heel veel toeschouwers.
Bron: Sunnemeerten.nl
Foto’s: Hilvert Huizing, meer foto’s komen HIER.