Expositie Winterraaize in kerkje Oudeschans nog tot 18 januari te bezichtigen

OUDESCHANS – Winterraaize, de schilderijenexpositie, die zondag 26 oktober in het garnizoenskerkje in Oudeschans met een concert werd geopend, is nog tot en met zondag 18 januari elk weekend te bezichtigen. Op zaterdag en zondag is het kerkje van 11-17 uur geopend.
In de kerk hangen schilderwerken van Anne Lamfers uit Stadskanaal. In deze werken heeft beeldend kunstenaar Anne de sfeer en de gevoelens – die in de 24 liederen van Die Winterreise van Franz Schubert worden opgeroepen – tot uitdrukking gebracht; en daarin heeft de schilder tevens zijn eigen rouw na het overlijden van een van zijn zoons een plek gegeven.
In het kerkje zijn een vijftal tekstboekjes aan de ketting gelegd. Deze kunt u raadplegen als u langs de schilderijen loopt: de schilderijen zijn genummerd en ze corresponderen met de nummers van de liederen in het tekstboekje.
Er hangen twee boekjes met Duitse tekst; de tekst in de andere drie boekjes zijn in het Oldambts (vanuit het Duits vertaald door Jan Siebo Uffen; een prachtvertaling).
Op zondag 14 december is Anne Lamfers persoonlijk in het kerkje aanwezig om – na afloop van het reguliere concert van Lumaka met cello, altviool, harp en fluit – rond 14.00 uur met bezoekers langs de schilderijen te gaan om zijn verhaal over de werken te vertellen.
Tijdens de reguliere concerten op zondag 16 november met het NNO en op zondag 14 december met Lumaka worden de bezoekers omringd door de 24 schilderwerken Winterraaize,
In januari gaat de expositie naar Nieuw Amsterdam.
Bron: Ruud Hemmen