Fokke de Weerd winnaar tweede klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Maar liefst 35 klaverjassers wisten vrijdagavond 7 november de weg naar de kantine van de v.v. Westerwolde op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te vinden om deel te nemen aan de tweede kaartavond van het seizoen. Het aantal van 35 deelnemers was net geen “clubrecord”, maar betekende tegelijkertijd ook dat er per ronde helaas met drie zogenaamde staande nummers moest worden gewerkt. Ook nu werd het weer een gezellige klaverjasavond die uiteindelijk gewonnen werd door Fokke de Weerd.
Hij scoorde in vier partijen van twaalf spelletjes een totaal van 5363 punten, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 1341 punten per partij. Tweede werd Jennifer Koophof met een score van 5292 punten. Met deze score gaat zij na twee speelavonden met een totaal van 10.437 punten aan de leiding in het tussenklassement. Op de derde plaats deze avond eindigde Henk Christians met een score van 5071 punten.
Tijdens deze speelavond werd er ook een begin gemaakt met de verkoop van loten voor een grote kerstverloting. De overgebleven loten zijn de komende weken ook te koop voor niet-klaverjassers. Er zijn 100 loten.
Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.
De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 12 december om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark. Tijdens deze avond zal dan ook de trekking van de verloting plaatsvinden. In het nieuwe jaar is de eerste klaverjasavond op vrijdag 16 januari.
Bron en foto’s: HJ Pleiter