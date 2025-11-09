Geslaagde spooktocht in Rhederbrug trekt meer dan 50 groepen

BELLINGWOLDE– Zaterdagavond organiseerde Plaatselijk Belang Rhederbrug opnieuw een spooktocht. De start vond plaats vanaf 18.30 uur in Buurthuis De Brug. Kinderen onder de 14 jaar konden onder begeleiding van ten minste één volwassene deelnemen.
De belangstelling was groot: de tocht was volledig volgeboekt en meer dan vijftig groepen gingen het donkere parcours op. De spooktocht, die volledig op eigen risico werd gelopen, verliep in een gezellige en griezelige sfeer.
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers werd het een geslaagde avond. De ‘spoken’ waren de hele dag druk bezig om hun acts voor te bereiden, compleet met bewegingsmelders, krijsende heksen en discolampen.
Na afloop was er in het buurthuis gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten over het verloop van de tocht. De organisatie kreeg veel complimenten voor de uitstekende voorbereiding en de inzet van alle vrijwilligers.
Zodra de winnaars bekend zijn leest u het hier.
Foto’s: Jacob Musch, klik HIER voor meer foto’s.