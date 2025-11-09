Gezelligheid en lekkernijen op Hellingplein Oude Pekela

OUDE PEKELA – Wethouder Reiny Kuiper opende zaterdagmorgen feestelijk de Herfstfair op het Hellingplein. De organisatie was in handen van Nienke Veldkamp, studente aan de Stenden Hogeschool, die de markt opzette als onderdeel van haar stage bij Schoenenservice Brockschmidt. Haar initiatief groeide uit tot een levendig evenement vol samenwerking, ondernemerschap en dorpsgezelligheid.
Het plein vulde zich met bezoekers die genoten van de geuren en kleuren van de herfstmarkt. Bij Poortman werden kniepertjes gebakken, terwijl op het plein kinderen zich vanaf de middag konden laten schminken. Bloemist Fleurop trok de aandacht met een fleurige kraam vol kransen en kerststukjes, en Schoenenservice Brockschmidt had een kraam met leuke aanbiedingen.
De culinaire variatie was groot: de broodjes döner van Cevdet, baklava en lekkernijen van HEMA, zoals broodjes gehaktbal, rookworst en banketstaven, vonden gretig aftrek onder de bezoekers. Daarnaast waren kramen met kleding te vinden en presenteerden verschillende hobbyisten hun handgemaakte producten, van woondecoraties tot creatieve cadeautjes.
Een bijzondere blikvanger was de positiviteitsboom, waarin bezoekers een briefje konden hangen met een leuk of opbeurend verhaal. Voor de mooiste en meest positieve boodschappen zijn leuke prijsjes beschikbaar; de prijswinnaars worden later bekendgemaakt.
Bij de beelden van de Ro-d-Ys werd stilgestaan bij de geschiedenis van de legendarische Pekelder popband. Zo groeide de Herfstfair uit tot een dag vol ontmoeting, lokale trots en gezellige herfstsfeer in het hart van Oude Pekela.
Ingezonden door Freddy Stötefalk