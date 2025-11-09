DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Gisteren vond om 16:20 uur aan de Weenerstraße een ernstig verkeersongeval plaats. Volgens de huidige informatie reed een 55-jarige man, woonachtig in Nederland, met zijn Ford Transporter op de Weenerstraße richting Weener. Het voertuig botste, vermoedelijk door te hoge snelheid, op een vluchtheuvel en belandde in het tegemoetkomende verkeer. Daar botste het op een tegemoetkomende VW Passat, bestuurd door een 53-jarige vrouw uit Bunde. Beide bestuurders raakten ernstig gewond bij de botsing en werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. De brandweer assisteerde bij het onderzoek naar het ongeval. De Weenerstraße was ter hoogte van het ongeval voor de duur van het onderzoek in beide richtingen afgesloten.
Meppen
Gisteravond vond om 21.48 uur op de B402, ter hoogte van de kruising met de Meppener Straße, een verkeersongeval plaats, waarbij vier mensen gewond raakten. Een 54-jarige bestuurder van een VW Passat reed op de Meppener Straße vanuit de richting Versen en sloeg linksaf richting Emmen. Daarbij zag hij een tegemoetkomende VW Golf, bestuurd door een 25-jarige man, over het hoofd. De twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing. De 54-jarige bestuurder van de Passat en zijn 47-jarige vrouwelijke passagier raakten ernstig gewond. De 25-jarige bestuurder van de Golf en zijn 23-jarige passagier raakten lichtgewond. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. De geschatte materiële schade bedraagt circa € 20.000,-.
Gistermorgen raakten omstreeks 9.57 uur bij een ongeval op de B402, ter hoogte van de kruising van de Am Geelen en de Römerstraße, twee personen gewond. Een 21-jarige bestuurster van een VW Up, botste op de B402 van Haselünne, richting Meppen, door onbekende oorzaak achterop een VW Touran, bestuurd door een 47-jarige vrouw die vanwege het verkeer afremde. De vrouw en haar 42-jarige mannelijke passagier raakten lichtgewond en werden per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De 21-jarige bestuurster bleef ongedeerd. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De totale schade wordt geschat op circa € 8.000. Het verkeer ondervond hinder in beide richtingen tijdens het onderzoek naar het ongeval.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland