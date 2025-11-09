Nieuw Prinsenpaar bij Carnavalsvereniging De Bultruters geïnstalleerd

TER APEL – In buurthuis De Grensstreek in Barnflair vond gisteren de officiële installatie plaats van het nieuwe Prinsenpaar van Carnavalsvereniging De Bultruters, opgericht in 1978. Het carnavalsseizoen in Bultrutersland, dat Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel omvat, zal dit jaar net als vorig jaar worden geregeerd door Prins Henrie & Prinses Vera.
De feestelijke avond begon met de installatie van de nieuwe Raad van Elf, waarna precies om 11.11 uur het nieuwe Prinsenpaar aan het publiek werd gepresenteerd. De sfeer zat er goed in: Feest DJ Kevin Platen zorgde de hele avond voor muziek en gezelligheid.
Met de bekendmaking van het Prinsenpaar is het startsein gegeven voor een nieuw carnavalsseizoen vol activiteiten. Carnavalsvereniging De Bultruters organiseert het hele jaar door diverse evenementen voor inwoners van Barnflair, Munnekemoer, Roswinkel en omstreken.
Het was een geslaagde avond vol feest, muziek en saamhorigheid – een mooie opmaat naar weer een kleurrijk seizoen in Bultrutersland!
André Dümmer