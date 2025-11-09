ONSTWEDDE – Ook één na laatste megatransport verloopt voorspoedig
Vanmiddag passeerde paar uur eerder dan vorige week het transformator megatransport het dorp Onstwedde.
Het was duidelijk dat de ervaringen van de vorige keren een positieve uitwerken hebben op de transporten.
Ook nu weer nog veel belangstellenden bij de afslag naar de Barkhoornweg het transport volgden.
Een gezin die aan de Barkhoornweg wonen kwamen dit keer naar de kruising om het gebeuren daar te volgen.
Zij merkten op dat de snelheid waarmee gereden erg veranderde: “de eerste keer ging het stapvoets, er wordt nu duidelijk sneller gereden”.
Zondag 16 november zal de laatste van de zes transformatoren naar zijn plek in Ter Apelkanaal worden gebracht.
Deze transformatoren zijn apparaten die stroom geschikt maakt voor gebruik in huis.
Zij verlagen de spanning van 380 naar 110 kV.
Die transformatoren zijn groot:
Ze wegen 312.700 kilo, zijn 12 meter lang, 3,5 meter breed en 5,7 meter hoog.
Geert Smit
