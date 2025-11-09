Politie zoekt getuigen van geweldsincident Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 9 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOCHTIG WEER | NA VANDAAG MEER WIND

Het is ook vandaag een rustige dag met een zwakke wind uit zuidwest tot west. Er kan eerst nog een beetje motregen vallen maar vanmiddag is het droog en dan komt de zon komt er af en toe goed bij. Het is ook redelijk zacht met een maximumtemperatuur van 12 graden.

Maar de lucht blijft ook redelijk vochtig en daardoor kan er later weer vrij snel mist of laaghangende bewolking ontstaan. Vannacht is het dan ook nevelig met lokaal mist. Minimumtemperatuur vannacht rond 6 graden. Morgen is er een zwakke tot matige uit zuid tot zuidwest en daardoor zijn er eerst opklaringen, later komt er meer bewolking en morgenavond valt er af en toe regen. Maximumtemperatuur morgen ca. 11 graden.

Dinsdagnacht- en ochtend kan er ook een beetje regen vallen maar daarna is het tot de vrijdag droog met af en toe zon en maxima van 12 of 13 graden. Donderdag wordt het mogelijk 15 graden, vrijdag neemt de kans op regen opnieuw toe.