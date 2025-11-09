Politie zoekt getuigen van geweldsincident Ter Apel

TER APEL – Op woensdag 5 november, omstreeks 17:40 uur heeft op de Hoofdstraat in Ter Apel een geweldsincident plaatsgevonden. De politie is specifiek op zoek naar twee automobilisten die ten tijde van dit incident over de Hoofdstraat reden in de richting van de Westerstraat.
Een van de automobilisten heeft enige tijd achter twee fietsers aangereden, waarvan 1 een driewieler betrof. De andere automobilist heeft naar aanleiding van een verkeerssituatie geclaxonneerd.
Het is niet bekend gemaakt wat het geweldsincident inhoudt.
De politie verzoekt de genoemde automobilisten en ook andere mogelijke getuigen, die de agenten nog niet hebben gesproken, zich te melden via 0900-8844.