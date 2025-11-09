Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Emmer-Compascuum

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Deze week gaat de Bingo-superhoofdprijs van € 400,00 naar Emmer-Compascuum.
Tijdens de Radiobingo zijn zondag weer mooie prijzen vergeven. De superhoofdprijs gaat deze week naar Emmer-Compascuum. De gelukkige winnaar krijgt 400 euro! De hoofdprijs in de vorm van 140 euro gaat naar Nieuw-Buinen. Een prijs in de vorm van 70 euro gaat naar Ter Apel.
Rijtjesprijzen
€ 25, gewonnen in: Ter Apel en Midwolda
Gourmet gewonnen in: Heiligerlee en Bellingwolde
BBQ gewonnen in: Musselkanaal
Troostprijzen:
Droge worsten gewonnen in: Wildervank
€ 15,- gewonnen in: Muntendam
Om privacy redenen maken wij niet de namen van de winnaars van de bingo bekend, maar mocht u het leuk vinden met de gewonnen prijs op de foto te gaan en dit wereldkundig te maken op www.westerwoldeactueel.nl stuur dan een foto en uw gegevens naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Zo doet u mee met de Radiobingo
Deelname aan de Radiobingo is eenvoudig. Ga naar een van onze verkooppunten en koop daar bingoloten á € 0,50 per stuk (* Bingokaarten worden alleen per straatje verkocht). Luister zondag tussen 20.00 en 21.30 uur naar Radio Westerwolde en speel mee! Gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd. Neem voor vragen contact met ons op. Bingokaarten zijn te verkrijgen bij:
- Snackbar Sell’n | Dorpsstraat 30, Sellingen | Tot 19:30 uur
- Snackpoint ’t Stoepje | Beumeesweg 172, Alteveer | Tot 19:30 uur
- Tankstation Shell Kap | Verlengde Brugkade 10, Stadskanaal | Tot 20:00 uur
- Tankstation Tango Hilgers | Raadhuislaan 107, Oude Pekela | Tot 20:00 uur
- Tankstation Texaco Metting | Hoofdweg 33, Bellingwolde | Tot 18:45 uur
- Tankstation Shell De IJzeren Klap | Aweg 10 A, Musselkanaal | Tot 19:45 uur
- Tankstation Shell Technotrans | van Stolbergweg 26, Veendam | Tot 20:00 uur
- Vonvi Deco&Gifts | Hoofdstraat 55, Ter Apel| Tot zaterdag 16:00 uur
- Jumbo Winschoten | Heemskerkstraat 56, Winschoten | Tot 20:00 uur
- Studio Radio Westerwolde | Dr. P. Rinsemastraat 7a, Vlagtwedde | Tot 20:00 uur
- En bij onze medewerkers die de prijzen thuisbezorgen.
De bingoverkooppunten en de uitleg van het spel vindt u HIER.