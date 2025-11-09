Sellingen pakt 1e periode na winst op Gieten

SELLINGEN, GIETEN – Na een wedstrijd vol emoties pakte de ploeg van trainer Rick Hansen de winst en werd de 1e periodetitel binnengehaald. Tot dusver zijn zowel Sellingen als de bezoekers uit Gieten aan een zeer goed seizoen bezig. Tot vorige weekend hadden beide ploegen namelijk de volledige buit binnengehaald. Daaraan kwam voor de Drenten vorig weekend een eind toen ze thuis klop kregen van Stadspark. Sellingen pakte wel de volle winst uit bij Siddeburen en zo was er voor de wedstrijd van vandaag een gaatje van drie punten. Belangrijke pot dus op het prachtige sportpark aan de Denneweg in Sellingen.

Door Gert Meulman

In de eerste helft was de bezoekende ploeg van trainer Jan Jouke Meertens voetballend beter, al waren de beste kansen voor de thuisclub. Gieten kwam in eerste instantie al binnen de eerste vijf minuten gevaarlijk voor de goal van doelman Jordie Oost, een daverend schot van Daan Scholtens verdween snoeihard over de kruising. Aan de andere kant was het tien minuten later dat na knap doorgaan van aanvoerder Tjeerd Sikkema spits Rik Bos vrij op de zestien in balbezit kwam. Waar Bos direct had kunnen schieten, nam hij aan, waarmee de kans was verkeken. Doelman Mike Goudriaan leverde even later de bal in, waarop Dennis de Roo hem met een lob probeerde te verschalken, de bal miste echter te veel snelheid, zodat het nog voor de doellijn kon worden weggehaald. Gieten werd weer gevaarlijk, uit een knappe bal van Daan Scholtens schoot Jens Scholtens naast het doel van Oost. Vlak voor rust waren zowel de thuisclub als de bezoekers nog heel dichtbij de openingsscore. Eerst was het de vele kilometers makende Arjan Heeres die zijn bal van dichtbij geblokt zag worden. Daarna was het aan de andere kant verdediger Bjorn de Roo die de bal veel te hard terugspeelde op zijn eigen doelman. Oost trapte over de bal, waarna de bal maar net naast zijn doel verdween.

In de tweede helft was het spel iets anders, Sellingen leek meer grip te hebben en de mannen van Meertens kwamen minder tot bij de goal. Rond de vijftigste minuut ging de dit seizoen van JVV overgekomen en veel scorende Dennis de Roo op tournee, alleen een overtreding kon hem van een score afhouden. De tegenstander leek met geel goed weg te komen, in de gehele wedstrijd vielen er negen gele kaarten, vier voor de “Sellners”, vijf voor de “Drentn”. De vrije bal even buiten de zestien werd door De Roo laag en via de binnenkant van de paal achter Goudriaan binnengeschoten. Sellingen bleef daarna gevaarlijk, een kopbal van de mee naar voren gekomen laatste man Dennis Kuiper vloog maar net naast. Gieten kwam daarna op gelijke hoogte door een goed ingeschoten vrije bal van Daan Scholtens. Vijf minuten hierna stond de ploeg van Hansen echter alweer op voorsprong, Arjan Heeres was ditmaal de maker. Alom onvrede aan Gieter kant, ze probeerden daarna nog wel wat, maar kwamen niet echt meer in de buurt van het doel van Oost. Sellingen scoorde nog wel een keer, vlak voor tijd was het Rick Bos die knap voor de 3-1 aantekende.

Rick Hansen (trainer Sellingen): De wedstrijd heb ik ervaren als een echte topper uit de competitie. Veel spanning, veel publiek. Het voetbal is vaak niet zo goed in zulke wedstrijden en dat was het ook niet allemaal. In de tweede helft hebben wij een omzetting gedaan en dat pakte gewoon harstikke goed voor ons uit. We kregen veel meer grip op de wedstrijd ten opzichte van de eerste helft. We gingen eigenlijk wat meer laag staan in de 4-4-2 en daardoor kwamen hun middenvelders in de wat minder goede ruimtes terecht. En daar konden we eigenlijk heel makkelijk verdedigen. Wij wilden ze heel graag lang dwingen, omdat lange ballen voetbal niet hun kwaliteit is. In de tweede helft dwongen we ze om met voorzetten te moeten werken en dat ze sneller moesten pompen. Daar hebben wij jongens voor die ervaren, krachtig en slim genoeg zijn om daar mee om te gaan. Bij die goals van ons hebben we wat geluk dat die vrije trap erin gaat, maar het is wel weer de kwaliteit van De Roo natuurlijk hè. Eén schot en hij schiet hem er gewoon weer in. De 2 en 3-1 zijn van ons prima uitgespeelde kansen, dat is gewoon goed. Meertens feliciteerde mij na afloop wat cynisch, hij vond dat we antivoetbal gespeeld en de overwinning totaal niet verdiend hadden. Ik snap best dat het voor hun zuur is, maar je doet ons dan wel wat tekort vind ik. Hun moesten natuurlijk ook winnen om aansluiting te houden voor de 1e periode en als je dan zo’n dreun krijgt dan snap ik best dat daar wat emoties bijzitten. Over onze groep gesproken, vorig jaar heb ik mijn start als hoofdtrainer bij deze groep mogen maken. We speelden prachtige wedstrijden, maar dan degradeer je. Maar als je dan de positieve steun hoort, niet alleen van de spelersgroep, maar ook van het bestuur en van de supporters. We zijn er gewoon weer volledig achter gaan staan dit seizoen en valt alles tot nu toe nog op zijn plaats. Maar deze groep, ze trainen altijd, zijn leergierig en niks is te veel voor hun. En ook als je dan ziet hoe we met z’n allen zulke goals en zulke wedstrijden beleven, dat is iets dat wil je gewoon een keer meemaken als trainer. De eerste periode gewonnen nu en die nemen ze ons niet meer af. Dat is fantastisch, het is mijn eerste prijs als trainer in het seniorenvoetbal, dat is natuurlijk voor mij ook wel een iets leuk.

Foto’s/tekst: Gert Meulman