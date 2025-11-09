Verkeersbord legt het loodje bij waterbergingsgebied Den Ham

BELLINGWOLDE, DEN HAM – Bij het waterbergingsgebied in Den Ham is met vuurwerk een verkeersbord opgeblazen.
Wanneer dit is gebeurd is niet bekend.
Hilvert Huizing maakte onderstaande beelden. Hij meldt de schade bij de gemeente.
