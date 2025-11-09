Verlichte Martinitoren brengt sfeer in Groninger binnenstad

GRONINGEN – Sinds medio oktober is de 96,8 meter hoge Martinitoren prachtig verlicht. De toren en de bijbehorende Martinikerk zijn genoemd naar Sint-Maarten, beschermheilige van het bisdom Utrecht, waar Groningen deel van uitmaakte. Dit wordt symbolisch weergegeven door de windvaan in de vorm van het paard van Sint Maarten boven op de toren.
Sinds 13 oktober staat d’Olle Grieze weer elke avond in het licht. Dit was na 2022, toen een deel van de verlichting kapot was en de energieprijzen de pan begonnen uit te rijzen, niet meer het geval. Dit tot onvrede van veel Stadjers.
Daarom is er duurzame ledverlichting aangebracht, die zeven keer minder stroom verbruikt als de oude verlichting. Ontwerper Studio DL laat met de verschillen in kleur en toon de historische uitstraling van de toren goed tot zijn recht komen. De uitvoering werd verzorgd door Lichtpunt uit Groningen.
Gisteravond maakte Hilvert Huizing tijdens de Sunnemeerten Parade onderstaande sfeerbeelden van de binnenstad van Groningen.