Westerwolde wint op karakter met 2-1 van SPW

STADSKANAAL, WESTERWOLDE – Het moge duidelijk zijn dat inzet en karakter de meest belangrijke voorwaarden zijn om tot een zo optimaal mogelijke teamprestatie te komen. En laten nou juist deze twee facetten binnen het team van Westerwolde zondagmiddag 9 november in Stadskanaal tegen SPW een doorslaggevende factor zijn. Vanaf het begin van de wedstrijd tot het laatste fluitsignaal werd getoond alles in het werk te stellen de twee mindere wedstrijden tegen respectievelijk Drieborg en Bareveld zo snel mogelijk proberen te doen vergeten. En daar slaagden de mannen van trainer Mark Kruize op een meer dan prima manier in. Zonder groots te voetballen werd er voor iedere meter en bal geknokt en daarom was de 2 – 1 overwinning op SPW niet alleen een belangrijke, maar ook een terechte. Beste man in het veld op Sportpark Noord was trouwens zonder discussie arbiter Samuel Man in ’t Veld uit Veenoord. Conditioneel ijzersterk floot hij het duel zonder gegeven kaarten tot een prima einde.

Gedurende de eerste twintig minuten van dit duel was het vooral aftasten van elkaars sterkten en zwakten en het bleek al vrij snel dat zowel SPW als Westerwolde wat betreft balbezit deze middag niet veel voor elkaar onder zouden doen. Een prima mogelijkheid was er in de 8e minuut al wel voor Westerwolde in de persoon van René v.d. Laan. Alleen voor doelman Tobias Poelman van SPW stuitte hij vanuit een moeilijk hoek op de deze middag verder prima acterende sluitpost van de gastploeg. In de 26e minuut was het dan wel raak voor de Vlagtwedders. Ingeluid door een prima balverovering op de rand van de eigen zestien door de jonge Tim Huls, volgde er een vlijmscherpe counter via de broers Kevin en René van der Laan. En toen laatstgenoemde de bal vanaf links keurig in het vijfmetergebied van SPW legde, bood dit voor de ook deze middag sleurende Rudie Bergman de mogelijkheid een echte spitsengoal te maken. Met links deponeerde hij de bal bekwaam achter doelman Poelman: 0 – 1. Na deze openingstreffer golfde het spel voortdurend op en neer, maar echte scoringskansen konden er verder niet worden genoteerd. En dus bood Man in ’t Veld spelers en begeleiding na vijfenveertig minuten voetballen de mogelijkheid een heerlijke kop warme thee te nuttigen.

In de tweede helft weinig verandering in het spelbeeld van deze gemiddeld onderhoudende en sportieve wedstrijd. Uiteraard was er door sterker aandringen van SPW een klein overwicht voor de Stadskanaalsters, maar echt dreigend werd het niet voor het doel van keeper Erwin Timmer van Westerwolde. Relatief gezien bleef Westerwolde dan ook prima op de been en had via opnieuw een aantal flitsende counters de uitgelezen mogelijkheid de voorsprong te vergroten. Maar zowel Joran Luijten als René v.d. Laan wisten bij deze acties, mede door goed keeperswerk, de touwen achter Poelman niet te vinden. Maar in de 73e minuut was het wel raak voor Westerwolde. Nadat in eerste instantie de doelpoging van René v.d. Laan werd gekeerd, was de “Speedy Gonzales” van Westerwolde er in de rebound als de kippen bij om de score te verdubbelen en hiermee zijn zesde goal van het seizoen te produceren: 0 – 2. Voor SPW meer en meer het sein in de laatste twintig minuten de druk op het Westerwolde-doel te vergroten, maar met name Tim Huls, Tex van Kalmthout en Peter Beens bleven fier overeind. Toch was het slotakkoord voor SPW. Over links kreeg aanvaller en aanvoerder Jelmer Jasken in de 93e minuut iets te veel ruimte en na een kapbeweging vond hij de recht voor het doel staande Stefan Bolk. Hoewel een speler van SPW in buitenspelpositie voor de ogen van Timmer zijn geplaatst schot nog kruiste, besliste de scheidsrechter dat er geen sprake was van strafbaar buitenspel. Doelman Timmer uiteindelijk kansloos en een 1 – 2 eindstand op het scorebord.

Door deze gedegen overwinning handhaaft Westerwolde zich op een prima manier in de top van het klassement, zij het dat men één wedstrijd meer heeft gespeeld dan de directe concurrenten. Maar de competitie is nog lang en er zijn dan ook nog de nodige punten te verdelen. En Westerwolde kan hier aanspraak op maken als de nog komende wedstrijden met de zelfde wedstrijdinstelling als deze middag het geval was, zullen worden benaderd. Te beginnen komende zondag vanaf 14.00 uur in eigen huis tegen Zevenhuizen. En voor wie er vanmiddag niet bij was, kom dan ook gerust naar De Barlage, want het gebodene vanuit het duel tegen SPW geeft weer het nodige perspectief voor de nog vier resterende wedstrijden tot de winterstop. En hopelijk ook nog daarna !

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Frank Riks – Julian Smid (70e min. Lars te Bokkel) – Kevin van der Laan (C) – Sander van Hoorn – Joran Luijten (70e min. Kjell Luijten) – Rudie Bergman – René van der Laan

Scheidsrechter: Dhr. S. Man in ’t Veld uit Veenoord

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter