Wintermarkt bij Dagbesteding ’t Kraaiennust

VLAGTWEDDE – Op vrijdag 28 november organiseert Dagbesteding ’t Kraaiennust een Wintermarkt.
De voorbereidingen voor de Wintermarkt van Dagbesteding ’t Kraaiennust zijn in volle gang. De flyers zijn rondgebracht door het promoteam, kasten leeggeruimd en schoongemaakt om te kunnen vullen met hun marktproducten en ballen en lichtjes zijn van de zolder gehaald.
Vrijdag 28 november is het zover dan openen ze de deuren voor de Wintermarkt. De cliënten hebben weer heel veel leuke decoraties gemaakt, die op de markt te koop worden aangeboden. Ook is er snert, koffie, thee en warme chocolademelk met wat lekkers.
De Wintermarkt is van 10.00 tot 17.00 uur aan de Onstwedderweg 20 in Vlagtwedde.
Bron: Sandra Meendering