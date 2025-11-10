Bekroond drama Rietland te zien in Filmhuis vanBeresteyn

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Veendam

VEENDAM – Filmhuis vanBeresteyn vertoont op maandag 17 november 2025 de Nederlandse film Rietland, het veelbesproken speelfilmdebuut van regisseur Sven Bresser.

In Rietland vindt rietsnijder Johan (Gerrit Knobbe) het lichaam van een meisje op zijn land. Geplaagd door schuldgevoel zoekt hij naar antwoorden, terwijl hij de zorg draagt voor zijn kleindochter (Loïs Reinders). De film verkent de morele strijd van een man die langzaam verstrikt raakt in zijn eigen geweten.

Het indringende drama werd geselecteerd voor La Semaine de la Critique op het Filmfestival van Cannes, waar het lovende recensies ontving. Ook was Rietland de slotfilm van het Nederlands Film Festival en is het de Nederlandse inzending voor de Oscars.

Datum: Maandag 17 november 2025
Aanvang: 19.30 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

Bron: vanBeresteyn

