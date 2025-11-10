Beleef het Ballooërveld

BALLOO – Op zondag 23 november 2025 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een bijzondere herfstexcursie door het Heuvingerzand. Van 14.00 tot 16.00 uur nemen Drentsche Aa gidsen je mee door dit voormalige stuifzandgebied, waar de natuur nog volop haar eigen gang mag gaan.
Tijdens de wandeling ervaar je de afwisseling van vennen, pingoruïnes, open heide en een oud bos waar omgevallen bomen mogen blijven liggen. De gids vertelt onderweg over het ontstaan van dit landschap en over de planten en dieren die hier leven. Met een beetje geluk hoor je zelfs de eerste vroege vogels die zich alweer laten horen.
Startpunt: Parkeerplaats Heuvingerzand, Zwiggelterweg bij Hooghalen (tegenover Galerie Wildevuur)
Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Let op: Honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeling.
Trek stevige, bij voorkeur waterdichte schoenen aan.
Meer informatie over deze en andere activiteiten vind je op www.drentscheaa.nl
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa