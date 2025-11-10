Burgemeester Cora Yfke-Sikkema: “Iedereen moet deze voorstelling gezien hebben”

BAD NIEUWESCHANS – “Iedereen moet deze voorstelling gezien hebben”. Reactie van burgemeester Cora Yfke-Sikkema van de gemeente Oldambt over de theatervoorstelling ‘Lost in Gravity’.

“Deze voorstelling is magisch, een prachtig visueel spektakel dat afwisselend en knap in elkaar steekt. Dit verhaal ontroert, raakt je binnenste en maakt je nieuwsgierig; wie was deze intrigerende man? Vanaf het eerste tot en met het laatste moment blijf je je ogen uit kijken.” Dat was de reactie die burgemeester Cora Yfke-Sikkema gaf na de voorstelling die zij afgelopen zaterdag, 8 november, bezocht.

‘Lost in Gravity’ is een zoektocht naar de kunst en het persoonlijke verhaal van de Groninger kunstenaar Bas Jan Ader (Winschoten 1942 – 1975 Atlantische Oceaan). Het verhaal van een ongrijpbare kunstenaar die breekt met conventies en in zijn kunst zoekt naar de betekenis van falen en vallen. Gedeelde Verhalen brengt dit verhaal in een geheel eigen stijl en interpretatie dat meer dan bewonderenswaardig is.

“Lost in Gravity prikkelt je verbeeldingskracht, verlegt je grenzen, biedt troost en raakt tegelijkertijd de actualiteit, ook al is het meer dan 50 jaar geleden”, aldus de burgemeester. Ze is er trots op dat deze internationaal vermaarde kunstenaar uit haar gemeente komt en tegelijkertijd constateert ze dat het jammer is dat veel Oldambtsters dit verhaal niet kennen.

Bas Jan Ader is na 50 jaar nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor velen. De voorstelling beoogt het nalatenschap van Ader te vatten en neemt je mee in het ruige, onstuimige maar ook kwetsbare leven van Ader én natuurlijk zijn kunst. Iedere scène is een kunstwerkje en dat maakt dat deze voorstelling je telkens verrast, verdieping geeft, dynamisch en spectaculair is en daardoor je op het puntje van je stoel zit.

De loods naast de Oude Locomotievenloods in Bad Nieuweschans is de perfecte locatie om dit verhaal neer te zetten. Het technisch vernuftig decor versterkt de voorstelling en dompelt de bezoeker onder in de wereld van Ader. Het spel van Albert Secuur is in een woord samen te vatten: ‘meesterlijk’.

Dit ideeënkunstwerk is een must see! www.gedeeldeverhalen.nl

Speelperiode

Tot en met 6 december 2025

Do t/m za: 20.15 uur

Zondagen 15.15 uur

Locatie

Oude Treinremise, Oudezijl 1, Bad Nieuweschans, tegenover het station.

Over Bas Jan Ader

“Alles is tragisch omdat de mens altijd zijn controle verliest over processen, over de materie over zijn eigen gevoelens. Ik heb veel gevoel voor de schoonheid van de tragiek, dat is het tragische. De tragiek van de tragiek, dubbel op”, zo ventileerde Bas Jan Ader ooit zijn gemoed.

Bas Jan Ader is in 1942 geboren in Winschoten. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Zijn vader, een predikant, werd in 1944 door de Duitsers gefusilleerd omdat hij met zijn vrouw Joodse onderduikers onderdak had geboden. Zijn moeder schreef later een boek over hun leven met twee kleine kinderen in de oorlog: Een Groninger pastorie in de storm.

Ader ging op jonge leeftijd het huis uit. Hij wilde kunstenaar worden. Na de Kunstnijverheidsschool (thans de Gerrit Rietveld Academie) in Amsterdam en enkele zeereizen vertrok hij naar Los Angeles waar hij kunst en filosofie studeerde. Hij maakte vele korte films waarin het thema ‘de val’ voortdurend terugkwam. In 1975 begon hij aan zijn achteraf gezien laatste project: In Search of the Miraculous. Een drieluik. Het eerste gerealiseerde deel bestond uit 18 zwart/wit foto’s van hem dwalend door nachtelijk Los Angeles. Op iedere foto schreef hij met een witte stift een zin uit het nummer ‘Searching’ van The Coasters.

In april 1975 presenteerde Bas Jan dit eerste deel. Er zong een koor op de achtergrond zeemansliederen. Eenzelfde opzet met koorzang was gepland voor deel 3, met een bijbehorende expositie in het Groninger Museum. Het grote middenstuk was een solozeiltocht over de Atlantische Oceaan in een klein zeilbootje de Guppy 13.

Op 9 juli 1975 vertrok hij vanaf Cape Cod, aan de oostkust van de Verenigde Staten, maar na drie weken was het radiocontact met hem verbroken en 9 maanden later werd zijn boot onbemand gevonden voor de kust van Ierland. De expositie in het Groninger Museum werd afgeblazen. Niemand heeft sindsdien meer iets van Bas Jan Ader vernomen wat de mystiek rondom zijn persoon alleen nog maar aanwakkerde.

Cast & Crew

Regie: Bruun Kuijt

Spel: Albert Secuur

Vormgeving: Bas de Bruijn, Joshua Lagerwerf, Christian Wijnholds

Naar tekst van: Trea Alers en Bas van der Heide

Zakelijke- en productieleiding: Miranda Bolhuis

Foto’s

Pjotr Wiese

Bron: Huguette Estourgie, Estourgie Produkties