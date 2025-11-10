Deelnemers nemen zelf een prijsje mee naar de Bingo in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Een paar senioreninwoners van Oude Pekela pakken het idee op 1 x per maand een Bingo te organiseren. Deze is even iets anders dan de standaard Bingo waar de prijsjes geregeld worden. Deze inwoners die bij elkaar komen kopen zelf een cadeautje van ongeveer 5 euro en dat wordt ingeleverd bij binnenkomst.
De Bingo wordt door de inwoners zelf georganiseerd en gedraaid. En iedereen is welkom. Het gaat hierbij niet alleen om de Bingo, maar ook om een stukje gezelligheid met elkaar.
Wilt u ook meedoen?
De eerste Bingo is op donderdag 27 november in de Binding. Het vindt plaats in de open ruimte en start om 13.30 uur tot 15.00/15.30 uur.
Koffie en thee is voor eigen rekening.
Bron: JenO Zorg