Duitse Schlagermuziekmiddag in M.H. Cultuurcentrum

WILDERVANK – Schlagerzanger Sanny ”die Stimme der Berge” was zaterdagmiddag in de Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank. Dit op uitnodiging van Culturele Vereniging Veendam (Voorheen VOVO). CVV heeft als doel middels diverse activiteiten oud en jong samen te willen brengen.
Schlagerzanger Sanny “ die Stimme der Berge is een bekende verschijning op de Duitse TV en Oostenrijkse zenders met zijn ‘’Volksstúmliche Musik van Alpensound tot Romantische ballades”. Ook in Wildervank kreeg Sanny de stemming er snel in en gingen de handen al snel in de lucht gingen.
Deze eerste middag van de CVV in het M.H. Centrum moet de thuisbasis worden in de toekomst. Vergevorderde gesprekken zijn inmiddels gaande tussen beide partijen.
Bron en foto: Peter Panneman