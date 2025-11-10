Evenement gezondheid en lunch bij camping Rigtersheert Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 22 november aanstaande wordt bij camping Rigtersheert het evenement gezondheid en lunch gehouden. Het is een inspirerende en interactieve lunch, waarin ze stilstaan bij jouw gezondheid, vitaliteit en hoe jij zelf de regie kunt nemen om gezond en fit ouder te worden
Hoe pak jij de regie over jouw gezondheid?
Ben jij bewust bezig met hoe vitaal je bent?
Wat doe jij preventief om gezond oud te worden?
Zaterdag, 22 november 2025 wordt van 12:00 tot 13:00 uur bij Camping Rigtersheert, Hoofdweg 110, 9695 AN Bellingwolde het evenement gezondheid en lunch gehouden.
Meld je snel aan want vol is vol!
Stuur een mail naar: info@rigtersheert.nl
