Feestelijke oplevering De Verbinding aan de Langeleegte in Veendam

VEENDAM – Vanmiddag vierden Acantus, de gemeente Veendam en Fijn Wonen, samen met bewoners en betrokkenen, de feestelijke oplevering van het nieuwe woongebouw aan de Langeleegte – op de plek van het voormalige busstation.
32 middenhuur appartementen
In totaal is er ruimte bij gekomen voor 32 kleine huishoudens. De Verbinding is een waardevolle toevoeging aan het woningaanbod in Veendam. De appartementen vallen in het betaalbare middensegment: bedoeld voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar voor wie de vrije sector vaak te duur is. Met dit project speelt Acantus in op de groeiende behoefte aan betaalbare woningen voor kleinere huishoudens.
Samen sterk: De Verbinding
De naam De Verbinding verwijst niet alleen naar de ligging – tussen de Ovonde en het centrum – maar ook naar de nauwe samenwerking tussen Acantus, de gemeente Veendam en Fijn Wonen. Samen gaven zij een verouderde plek een nieuw leven: een moderne, duurzame woonlocatie die past bij de ambities van de stad.
“Dit project laat zien wat er kan ontstaan als je echt samenwerkt. De Verbinding, een woongebouw op een bijzondere plek, maakt Veendam nóg mooier en leefbaarder. De realisatie van dit gebouw heeft ervoor gezorgd dat het gebied, in combinatie met de aanleg van de Ovonde en de herinrichting van de Sorghvlietlaan, een aantrekkelijke en veilige leefomgeving is voor de inwoners van Veendam.” zegt Henk Jan Schmaal, wethouder van de gemeente Veendam.
“In Veendam hebben we met een gedreven aanpak en sterke samenwerking een toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. Een plek waar bewoners zich straks écht thuis voelen” vertelt Menso Oosting, directeur van Fijn Wonen. “Met De Verbinding voegen we niet alleen woningen toe, maar brengen we mensen, partijen en ideeën bij elkaar. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt” aldus Robert
Waarsing, bestuurder van Acantus.
Feestelijke afsluiting
Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen het gebouw officieel opgeleverd, maar ook de naam De Verbinding onthuld. Na afloop was er gelegenheid om samen terug te blikken en te proosten op het resultaat – met een hapje, een drankje en veel trotse gezichten.
De sleuteluitgifte aan de eerste bewoners vindt plaats op dinsdag 11 november.
Bron: Acantus
Foto’s: Peter Panneman en Acantus