Groningse musea bundelen hun krachten in gezamenlijke expositie

GRONINGEN – De collectiestukken van tientallen Groningse musea komen op 21 november samen in de tentoonstelling Collectie Groningen: Offline. Reden voor deze gezamenlijke expositie is de lancering van de vernieuwde website collectiegroningen.nl.
Collectie Groningen vernieuwd
De afgelopen jaren zijn de deelnemende musea bezig geweest met het digitaal ontsluiten van hun collectie. Van schilderijen en archeologische vondsten tot gebruiksvoorwerpen en curiosa – samen vertellen ze het verhaal van onze provincie. Straks kan iedereen die dat wil digitaal rondneuzen in tienduizenden gedigitaliseerde collectiestukken van de Groningse musea.
Collectie Groningen: Offline
Met Collectie Groningen: Offline wordt het digitale tijdelijk beleefbaar gemaakt in het ‘echt’. Van 21 november tot en met 12 december vindt in de Niemeyerfabriek in Groningen een gezamenlijke expositie plaats van bijna alle musea die op dit moment op de website te vinden zijn.
“Op de website kun je eindeloos klikken en ontdekken. In deze tentoonstelling kun je dat gevoel van nieuwsgierigheid letterlijk ervaren,” zegt Nina van den Broek, betrokken als curator van de tentoonstelling vanuit Erfgoed in Groningen. “We tonen objecten die niet altijd in de spotlight staan, maar die iets bijzonders vertellen over wie we zijn en hoe we naar Groningen kijken.”
Bezoekers dwalen tussen objecten die een uniek verhaal dragen. Soms historisch, soms persoonlijk, soms onverwacht of controversieel. De tentoonstelling laat zien hoe erfgoed leeft, zowel online als offline, en benadrukt de kracht van samenwerking tussen de musea die hebben deelgenomen aan dit project.
Bezoek de tentoonstelling gratis
Collectie Groningen: Offline opent op 21 november, tijdens de Dag van de Digitalisering, en is daarna nog tot en met 12 december op woens- donder en vrijdagen van 13:00-17:00 te zien in de Niemeyerfabriek in Groningen. De entree is gratis.
Bron: Erfgoed in Groningen