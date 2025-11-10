Kerstconcert Helene Neijmeijer & Klaas Spekken in Pand 405

VALTHERMOND – In het gemoedelijke Pand 405 Music, Expo & Art is op zaterdag 20 december een “feel good” Kerstconcert met Helene Neijmeijer & Klaas Spekken, met muzikale medewerking van Gitarist Joost van der Beek
In muzikale verbinding laten Helene Neijmeijer en Klaas Spekken u deze avond genieten van een sfeervolle “feel good” Kerstmix ! Muzikale medewerking van Joost van der Beek, die bekend is met zijn innemende, inspirerende gitaarspel.
Met Hart en Ziel heeft de bevlogen singer/songwriter/producer Helene Neijmeijer een breed repertoire opgebouwd van eigen songs en covers, alles in de 432Hz frequentie. Ze weet verschillende muziekstijlen te mixen tot een spannende eclectische combinatie. Met haar optredens en veelzijdige stem weet Helene Neijmeijer een groot scala aan emoties te verwoorden en mensen te enthousiasmeren.
Met zijn warme, innemende stem en zijn liefde voor het Gronings-talige heeft Klaas Spekken inmiddels 7 Gronings talige CD’s opgenomen. Daarnaast zijn de tuinconcerten van Klaas Spekken een begrip in Groningen geworden. Binnenkort vertrekt Klaas naar Griekenland voor een nieuwe (muzikale) uitdaging. Maar zeker weten, wij zullen Klaas nog regelmatig terug zien en horen !
Wanneer:
Zaterdag 20 december 2025 om 20.00 uur.
Gastvrij ontvangst van 19.20 uur – 19.50 uur, Start concert 20.00 uur
Reserveren noodzakelijk via mail: music@heleneneijmeijer.nl of 0599 – 20 20 34
https://heleneneijmeijer.nl/bestel-kaarten/
Bron: Helene Neijmeijer