Kindcentrum Hendrik Wester schittert tijdens sfeervolle Lichtjesavond

OUDE PEKELA – Bij Kindcentrum Hendrik Wester, openbare basisschool, stond maandagavond alles in het teken van licht en sfeer. De jaarlijkse Lichtjesavond bracht ouders, grootouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden samen om de creatieve kunstwerken van de leerlingen te bewonderen.
De school was omgetoverd tot een waar lichtjesparadijs, verlicht door de vele zelfgemaakte lampionnen van de kinderen. Tussen 18.30 en 19.30 uur liepen bezoekers langs de prachtig versierde gangen en lokalen, waar overal lichtjes schitterden en een warme, feestelijke sfeer hing.
Het was een gezellige drukte, en alle klassen werden goed bezocht. De avond werd afgesloten met veel blije gezichten en trotse leerlingen — een mooie traditie die het kindcentrum zeker in ere zal houden.
Morgen, op 11 november, zullen de kinderen met hun mooie, zelfgemaakte creaties langs de deuren gaan. Ze zingen dan uit volle borst voor een lekkere traktatie — een feestelijk vervolg op een prachtige lichtjesavond.
Freddy Stötefalk