DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op 9 november 2025 omstreeks 12:35 uur vond op de snelweg A31 ter hoogte van knooppunt Weener een verkeersongeval plaats. Een 61-jarige bestuurder van een grijze Peugeot reed op de hoofdrijstrook van de A31 richting Bottrop. Ter hoogte van knooppunt Weener week hij om nog onbekende redenen uit naar rechts en botste tegen een verkeersbord en de buitenste vangrail. Twee inzittenden (een 28-jarige vrouw en een 81-jarige man) raakten ernstig gewond en vier inzittenden (een 78-jarige man, een 59-jarige man, een 79-jarige vrouw en een 61-jarige man) raakten lichtgewond. Het voertuig kantelde en kwam ondersteboven tot stilstand.

Lathen

Vanmorgen vond tussen 7.40 en 9.20 uur op de parkeerplaats van de lerarenopleiding van de Erna-de-Vries-School aan de Mühlenstraße in Lathen een aanrijding plaats. Een vrouw had haar Fiat 500 in een parkeervak geparkeerd. Toen ze bij haar auto terugkwam, ontdekte ze een diepe kras aan de rechterachterzijde. De veroorzaker is onbekend. De politie van Lathen verzoekt getuigen die in de genoemde periode verdachte waarnemingen hebben gedaan op de parkeerplaats of in de omgeving van de Mühlenstraße, contact met hen op te nemen via 05933/924570 of een ander politiebureau.

Papenburg

Tussen vrijdag 7 november 17.00 uur en zaterdag 8 november 09.38 uur vond in de Landsbergstraße in Papenburg een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder schampte de linker buitenspiegel van een geparkeerde blauwe VW Polo, met lichte schade, die geschat wordt op ongeveer 50 euro, tot gevolg. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident of de bestuurder, worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961 / 9260.

Sögel

Zondag reed rond 13:20 uur een 22-jarige bestuurder van een Volkswagen Passat op de provinciale weg 53 tussen Lathen en Sögel. Door nog onbekende oorzaak raakte hij op een recht stuk links van de weg en botste tegen een boom. De jongeman raakte ernstig gewond en werd, na eerste hulp door ambulancepersoneel en een spoedarts, per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Brandweerlieden uit Sögel en Lathen waren ter plaatse om technische assistentie te verlenen en de plaats van het ongeval veilig te stellen.

Haren

Tussen zaterdag 8 november 20.00 uur en zondag 9 november 09.14 uur is op een parkeerplaats aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren met een stoeptegel een ruit van een geparkeerde auto ingeslagen. Vervolgens is in de auto naar waardevolle spullen gezocht. Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn er geen aanwijzingen voor diefstal. De schade wordt geschat op circa 200 euro. Getuigen die in de bovengenoemde periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Rütenbrocker Hauptstraße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren via 05932 / 72100 of een ander politiebureau.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland