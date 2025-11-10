Kunstenaar Harm Jan Oortwijn presenteert ‘Kwol mor zegg’n’ in De Drijscheer

ALTEVEER – Onder de titel ‘Kwol mor zegg’n’ presenteert kunstenaar Harm Jan Oortwijn een bijzonder project over vrijheid in De Drijscheer. De presentatie vormt een persoonlijke en aangrijpende ode aan zijn oom Job, die als jonge man tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid verrichtte in een kerosinefabriek in Magdeburg.
Het project is voor Oortwijn meer dan een artistieke uiting; het is een eerbetoon aan een man die zijn leven lang open sprak over de gruwelen en de hoop die hij in oorlogstijd meemaakte. ‘Mijn oom sprak zijn hele leven openlijk over wat hij heeft meegemaakt. Nu is het mijn missie geworden om zijn boodschap verder te dragen,’ vertelt Oortwijn.
Er zal ook een expositie te zien zijn met werken van Oortwijn die voortkomen uit het dagboek van zijn oom, oude radio-opnamen en diepgaande gesprekken die hij met hem voerde. De kunstwerken brengen een eerlijk, rauw en ontroerend verhaal tot leven over overleven, herinneren en het doorgeven van vrijheid.
De titel ‘Kwol mor zegg’n’ komt uit de streektaal en betekent vrij vertaald: ‘Ik móét dit vertellen.’ Daarmee onderstreept Oortwijn de noodzaak om verhalen van toen levend te houden en nieuwe generaties te laten beseffen wat vrijheid werkelijk betekent.
Zaterdag 29 november
Aanvang: 19:30 uur
Entree: gratis
Reserveren: gelieve vooraf te reserveren bij Judith Koops via telefoon 06 13829089
of e mail info@dedrijscheer.eu
Bron: Judith Koops