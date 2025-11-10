Lintje voor de mantelzorgers Veendam

VEENDAM – Op maandag 10 november is het de landelijke dag van de mantelzorger. Een mooi moment om alle mantelzorgers te verwennen! Want het geven van mantelzorg is niet zomaar iets! Daarom organiseerde deBasis een heerlijke high tea in Buurthuis Noord-Oost aan de Dr. Bosstraat in Veendam.
Circa 40 mantelzorgers kwamen bijeen en lieten zich de high tea hapjes gemaakt door leerlingen van de Winkler Prins goed smaken. Wethouder Ans Grimbergen sprak de aanwezige toe en sprak haar waardering uit voor het vele werk die mantelzorgers verrichten voor hun naasten.
Sjeni Mustafa weet dat 1 op de 5 inwoners van de gemeente Veendam mantelzorgers is. Als waardering kregen de aanwezigen een lintje uitgereikt, vergezeld van een scheurkalender.
Bron en foto’s: Peter Panneman