Marcel van Mook schittert bij The Tribute Battle of the Bands

SCHEEMDA – Muzikant Marcel van Mook, tegenwoordig woonachtig in Scheemda, heeft zaterdagavond indruk gemaakt tijdens The Tribute: Battle of the Bands op SBS6. Als vaste kracht van The Dutch Bryan Adams Experience liet hij samen met zijn band horen waarom zij tot de beste tributebands van Nederland behoren.
Van Mook is in de regio vooral bekend als één van de vaste muzikanten van Night of the Guitars in Veendam. Daar speelt hij normaal gesproken alleen op zijn Hammond‑orgel mee in de afwisselende rocksets. Bij de komende Night of the Guitars zal hij niet aanwezig zijn vanwege de tv‑shows, maar zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met het evenement.
Zijn muzikale loopbaan kent meer hoogtepunten. Zo speelde hij eerder in Spritz, een Herman Brood tribute met o.a. Everhard Sprik, waarmee hij liet zien dat hij ook het Nederlandse rockrepertoire beheerst. Ooit woonde hij in Zuidwending, maar inmiddels heeft hij zijn thuis gevonden in Scheemda.
The Dutch Bryan Adams Experience eindigde zaterdagavond op de 5de plaats met een totaal van 31,9 punten. Jury: Cesar 8,0 Angela 7,5 Spike 8,0. Publiek: 8,4. De avond werd gewonnen door Beach Boys’ Best met 35,2 punten.
Ondanks de stevige concurrentie wist de band met deze scores een sterke indruk achter te laten en liet zien dat ze zowel bij jury als publiek hoog werden gewaardeerd.
Met zijn veelzijdigheid en herkenbare Hammond‑klanken heeft Marcel van Mook zich ontwikkeld tot een vaste waarde in de Noord‑Nederlandse muziekscene. Zijn optreden van vrijdagavond op SBS6 onderstreept dat hij zowel lokaal als landelijk zijn stempel weet te drukken.
Bron en foto: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl