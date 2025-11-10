Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen in Veendam

VEENDAM – De Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen vinden plaats in Veendam op 15 en 16 november 2025. Het evenement is in de Sorghvliethal en richt zich op modelbouw in de breedste zin van het woord, waaronder modelspoorbanen, en is bedoeld voor zowel jong als oud.
• Data: 15 en 16 november 2025.
• Locatie: Sorghvliethal, Veendam.
• Wat te verwachten: Modelbouw in de breedste zin, inclusief modelspoorbanen, demonstraties van model(vracht-)auto’s, -schepen en -vliegtuigen.
• Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur.
Bron: Peter Panneman