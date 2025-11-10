Pilot collectieve ondersteuning in gespecialiseerd onderwijs in Winschoten

WINSCHOTEN – Minder individuele verwijzingen naar jeugdhulp, minder schooluitval, minder leerlingen die thuiszitten en een prettiger sfeer op school. Dat zijn de doelen van het project ‘Collectieve ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs in Winschoten’. Het project is een samenwerking tussen onderwijsinstelling Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland (RENN4), Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) en de gemeente Oldambt. Anderhalf jaar lang worden op drie scholen voor gespecialiseerd basisonderwijs in Winschoten jeugdondersteuners ingezet, die een verbindende rol spelen tussen school, ouders, hulpverlening en de gemeente.
In het gespecialiseerd onderwijs krijgen veel leerlingen individuele hulpverlening van verschillende aanbieders. Dat zorgt voor veel onrust in de les en uitval van leerlingen, doordat de leerlingen buiten de school hulpverlening krijgen. Door op school zelf ondersteuning aan te bieden, ontstaat er meer rust in de klas en missen leerlingen minder lessen.
Jeugdondersteuners
Anderhalf jaar lang wordt een pilot uitgevoerd op de Bladergroenschool, Delta en de Meentschool in Winschoten. Dit zijn basisscholen voor kinderen met leerproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Op deze scholen worden twee jeugdondersteuners van Sociaal Werk Oldambt ingezet, die een verbindende rol krijgen tussen school, ouders, hulpverlening en het jeugdteam van de gemeente waarin de leerling woont. De ondersteuner is op school aanwezig. Als een leerling door zijn of haar gedrag de les niet goed kan volgen, kan een ondersteuner helpen bij het gedrag van de leerling. Op deze manier kan een leerling zo goed mogelijk profiteren van het onderwijs en wordt voorkomen dat een leerling wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, waardoor de leerling zijn les moet missen. Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen en hun kansen in de maatschappij. Eerdere ervaringen met collectieve ondersteuning zijn positief. Onafhankelijke onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen gaan monitoren of de collectieve ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs in Winschoten werkt.
Regio Deal Oost-Groningen
Het project Collectieve ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs in Groningen wordt betaald uit Regio Deal Oost-Groningen. De gemeente Oldambt heeft samen met SOOOG en RENN4 namens de Oost-Groninger gemeenten een aanvraag ingediend bij Regio Deal. Regio Deal Oost-Groningen is een samenwerking tussen het Rijk en de regio met als doel de brede welvaart in Oost-Groningen te verbeteren. Daarbij wordt ingezet op projecten met impact die het toekomstperspectief verbeteren: goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.
Bron: Gemeente Oldambt