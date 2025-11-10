Schoolsportuitwisseling met Norden; 22e editie verbindt Veendammmer en Duitse leerlingen via sport

VEENDAM, NORDEN – Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 november organiseert de gemeentelijke Commissie voor de Schoolsport Veendam voor de tweeëntwintigste keer de inmiddels bekende schoolsportuitwisseling met leerlingen uit het Duitse Norden.
Al sinds 1972 zet deze commissie zich in voor het opzetten van diverse sportactiviteiten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Daarmee is meer dan een halve eeuw aan sportieve traditie opgebouwd. Elk jaar wordt er een uitwisseling georganiseerd met een buitenlandse stad. In het verleden waren onder andere Delmenhorst, Cloppenburg, Wilhelmshaven, Gniezno en uiteraard Norden te gast.
Dit jaar vindt de uitwisseling weer plaats in Veendam. De Duitse leerlingen en hun begeleiders logeren bij Nederlandse gastgezinnen. Ongeveer zestig Duitse gasten worden dinsdagochtend welkom geheten in het Indoorcentrum. Daarna gaan de verschillende sporttoernooien van start, waaraan enkele honderden Nederlandse en Duitse leerlingen meedoen.
Op het programma staan onder andere zaalvoetbal, uni-hockey, basketbal, dodgebal/trefbal en dansen. De toernooien worden gehouden in het Indoorcentrum en daarnaast wordt er gesport op de Skills Garden van het Leer- en Sportpark. Naast het sportieve programma is er ook ruimte voor ontspanning: de deelnemers brengen een bezoek aan Jeugdcentrum Break en kunnen samen genieten van een zwemdisco in Tropiqua.
Deze uitwisseling wordt van harte ondersteund en mede mogelijk gemaakt door Veendam Beweegt, scholengemeenschap Winkler Prins en het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.
Bron en foto’s: Bert Huizenga, Commissie voor de schoolsport