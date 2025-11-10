Sint Maartenlichtjes brengen warmte bij Borg Westerwolde

TER APEL – Vandaag vond een hartverwarmende traditie plaats in Ter Apel: alle kinderen van CBS De Verrekijker bezochten met hun lampionnetjes de bewoners van Borg Westerwolde.
In een lange stoet vertrokken de kinderen vanochtend, hand in hand en twee aan twee, te voet naar Borg Westerwolde. Voor het gebouw werd eerst een grote groepsfoto gemaakt van alle kinderen met hun kleurrijke lampionnetjes. Daarna werden ze hartelijk ontvangen door het welkomstcomité en de medewerkers van Borg Westerwolde, die de komst van de jonge bezoekers al verwachtten.
Meer dan zestig kinderen, van groep 1 tot en met groep 8, hadden de afgelopen weken enthousiast geoefend met het zingen van Sint Maarten-liedjes. In kleine groepjes trokken ze door de huiskamers van de bewoners om de bekende én nieuwe liedjes ten gehore te brengen. De huiskamers waren sfeervol verlicht, met de gordijnen dicht zodat de lichtjes van de lampionnen extra goed te zien waren.
Na het zingen in de woonkamers verzamelden alle kinderen zich in de grote ontvangsthal voor een gezamenlijke uitvoering. De muzikale begeleiding was in handen van juf Marijke met haar accordeon. De vrolijke klanken en de heldere stemmen van de “nachtegaaltjes” klonken door het hele gebouw, tot groot plezier van de bewoners en medewerkers.
Na afloop kregen de kinderen van een bewoner en de vrijwilligerscoördinator nog een lekkernij uitgereikt als dank voor hun optreden. Met een tevreden gevoel liepen de kinderen vervolgens, hand in hand en twee aan twee, in een lange stoet weer terug naar school.
Zowel de kinderen als de bewoners genoten zichtbaar van dit jaarlijkse samenzijn, een moment vol licht, muziek en verbondenheid dat ieder jaar weer warmte brengt in Borg Westerwolde.
André Dümmer