Sint Maartenlichtjes brengen warmte bij Borg Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 10 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | KLEINE WISSELINGEN

Mogelijk komt de zon er nog af en toe doorheen maar in het algemeen is het een bewolkte dag, maar tot de avond ook een droge. Door de bewolking is het vrij koud met een temperatuur stijgend van 5 naar 9 graden. De wind doet het rustig aan want die is windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten tot zuiden.

Vanavond komt er iets meer wind en in de loop van de avond gaat het ook af en toe regenen. Vannacht trekt dat dan weer snel door en morgen zijn er opklaringen en dan is het droog. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. De maximumtemperatuur voor morgenmiddag is 12 graden.

Woensdag wordt het zelfs 14 graden en dan is het bewolkt met kans op wat lichte regen, maar donderdag is het droog met af en toe zon en een maximumtemperatuur van 15 graden. Dat zijn dus zachte dagen, vrijdag en zaterdag is de temperatuur wat lager en dan is er weer kans op enige regen.