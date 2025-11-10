Sportvereniging Zempo wint Breedtesportprijs Pekela

OUDE PEKELA – Maandag 10 november werd tijdens het Sportcafé in De Binding in Oude Pekela de winnaar van de Breedtesportprijs van de gemeente Pekela bekendgemaakt.
De prijs ging dit jaar naar Sportvereniging Zempo, die zich op indrukwekkende wijze inzet om sporten zoals judo voor iedereen toegankelijk te maken. Ook andere sporten worden binnen de vereniging breed aangeboden, waardoor jong en oud volop kunnen genieten van bewegen en sportactiviteiten.
Andere genomineerden waren Tiny Kuipers voor haar jarenlange verdiensten bij de dansclubs, ouderengymnastiek en fietsclub, Jan Timmer en Jan Bruggeman voor hun tomeloze inzet bij TC Nieuwe Pekela, en Pekela Beweegt, bekend om hun creatieve manier van sporten stimuleren met onder andere de beweegtuin.
De winnaar werd gekozen door een jury bestaande uit burgemeester Jaap Kuin, Erick Heijerman namens de vorige winnaar SJO Pekela 2000/vv Pekela en communicatieadviseur Erik Hulsegge. De prijs werd uitgereikt door wethouder Ellen van Klaveren.
Met de overwinning mag Sportvereniging Zempo zich nu ook kandidaat stellen voor de provinciale Breedtesportprijs, die op 8 december in MartiniPlaza in Groningen wordt uitgereikt. Hiermee komen hun inspanningen voor sport en bewegen ook buiten Pekela in de schijnwerpers te staan.
Freddy Stötefalk