Westerwolde nomineert Team Wensmarathon voorBreedtesportprijs

WESTERWOLDE – Elke gemeente kiest een deelnemer voor de breedtesportprijs. Gemeente Westerwolde
heeft Team Wensmarathon genomineerd voor de Breedtesportprijs van het jaarlijkse Sportgala Groningen.
De Breedtesportprijs is bedoeld voor organisaties, inwoners en verenigingen. Wanneer zij sport gebruiken om mensen samen te brengen en daarmee iets positiefs doet voor Groningen, maken ze kans op deze prijs.
Sportieve inzet voor Wensambulance
Team Wensmarathon zet zich al jaren in voor Wensambulance Noord-Nederland. Zij doen dit door
sportieve evenementen te organiseren, zoals hardloopwedstrijden en wandeltochten. De deelnemers
betalen een bijdrage. Team Wensmarathon loopt zelf ook marathons en haalt daarmee ook geld op.
Het volledige bedrag gaat naar de Wensambulance. De kosten van de evenementen worden betaald
door sponsoren uit de regio. In 2025 is er al meer dan €100.000,- opgehaald.
Opbrengst naar laatste wensen
De Wensambulance gebruikt deze opbrengsten om laatste wensen van ernstig zieke mensen mogelijk
te maken. Zij brengen mensen met een speciale ambulance naar een plek die veel voor hen betekent.
Zo kunnen zij nog één keer iets bijzonders meemaken. Vrijwilligers zorgen voor vervoer en
begeleiding.
Bezoek van de wethouder
Wethouder Harm-Jan Kuper bezocht het team afgelopen vrijdag en feliciteerde hen met de nominatie.
Harm-Jan Kuper: “Sport is niet alleen bewegen. Team Wensmarathon laat zien hoe sport mensen
samenbrengt en helpt om samen iets moois te bereiken. Daar zijn we trots op in Westerwolde.”
Met deze nominatie mag Team Wensmarathon naar het Sportgala Groningen op 8 december in
Martiniplaza. Tijdens dit gala wordt de winnaar van de Breedtesportprijs 2025 bekendgemaakt.
Bron: Gemeente Westerwolde