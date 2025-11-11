Aankomende zaterdag: blije Kinder Bijbel Club in Midwolda

MIDWOLDA – Zaterdag 15 november is er Kinder Bijbel Club in dorpshuis De Schakel in Midwolda.
‘We gaan het hebben over blijdschap’, vertelt Esther Timmerman, één van de nieuwe medewerkers op de club. ‘Het wordt zó leuk! We gaan een speurtocht doen met allemaal blije opdrachtjes. Het kinderbijbelverhaal gaat over een man die ergens héél blij van werd. Waarvan, dat vertellen we zaterdag wel!’, lacht ze.
Als er iemand een blije uitstraling heeft, is het Esther wel. Zij heeft dan ook het programma voor deze keer uitgedacht. ‘De sketch van Sam en Nella gaat erover. En er zijn emoji-knutselwerkjes waar je jezelf of andere mensen blij mee kunt maken.’
Dat niet iedereen altijd blij is, dat weet Esther ook. ‘Soms ben je helemaal niet blij. Dan voelt het of je er niet bij hoort. Dat is heel verdrietig. De man in het verhaal had dat ook. Maar hij ontdekte een geheim…’ En wat dat is…? ‘Dat vertellen we zaterdag!’, herhaalt Esther vrolijk.
‘Iedereen is welkom, ook als je niets met de Bijbel hebt’, licht Esther toe. ‘Vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen al komen om zich in te schrijven en te knutselen of voetballen. Om 10.30 uur begint het programma, dat duurt tot 12.00 uur. Dan is er ook een lekker broodje kipknakworst voor alle kinderen en ouders of verzorgers.’ Dus… kom gezellig en neem je vrienden mee!
Datum: Zaterdag 15 november 2025
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Dorsphuis ‘De Schakel’, Hoofdweg 170, Midwolda
Kosten: Gratis, met dank aan sponsors
Leeftijd: Alle kinderen vanaf 4 jaar
Bron: Christa Noteboom